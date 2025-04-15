مكتب السيد الصدر يصدر تعليمات بشأن صلوات الجمعة الموحدة والتظاهرات السلمية

وذكر في بيان ورد لـ ، "نرجو من الاخوة المؤمنين الأعزاء ونصرة لصلاة الجمعة وغزة هاشم وأهلها العمل بالاتي:1- الالتزام الكامل والحرفي بما جاء ببيان سماحة حجة والمسلمين القائد (أعزه الله) والتي هي:أ. التظاهر السلمي الغاضب.ب. التظاهر قرب مكان الصلاة.ت. حرق العلمين الاسرائيلي والامريكي.ث. لا يرفع أي علم إلا العلم الفلسطيني والعراقي فقط لا غير .ج. لبس الاكف ان تيمناً بما فعل ه مرجعنا الشهيد السعيد ( قدس الله سره الشريف).2-التعاون مع اللجان التنظيمية للجمعة الموحدة في محافظاتكم.3- جلب المصلاة معكم وكذلك ما يقيكم من حر الشمس.4- الحضور الى صلاة الجمعة ومكان التظاهر مبكراً.5-عدم التفرق بعد الصلاة الى ان تنتهي التظاهرة.6-الشعارات والهتافات ضد الكيان الصهيوني والامريكي فقط.