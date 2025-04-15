العمل: خطة لتعيين 5 آلاف مستفيد إلى وزارة العدل

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة خرَّجت خلال المدة الماضية من خلال دوراتها التدريبية في مختلف التخصصات، أكثر من 50 ألف مستفيد من القادرين على العمل من شبكة الحماية، منهم 29 ألفاً تم تحويلهم إلى عقود في و8500 مستفيد تم تعيينهم من قبل و2500 شخص تم تعيينهم كعقود في ، إلى جانب 8500 شخص آخر مسجلين في قاعدة الضمان الاجتماعي، أما حصلوا على فرصة عمل في القطاع الخاص أو تم منحهم قروضاً من قبل الوزارة، كما تم التنسيق حالياً مع وزارة العدل لتحويل خمسة آلاف مستفيد للعمل بصفة عقود، ليكون إجمالي أعداد المتخرجين 55 ألف مستفيد".وأضاف أن "التنسيق مستمر مع مجالس المحافظات ووزارة الثقافة وبقية الوزارات لغرض تخريج دفعات جديدة من المستفيدين القادرين على العمل من شبكة الحماية مما ينعكس على توفير مبالغ مالية لغرض شمول أعداد من المستحقين وتوسعة قاعدة الشمول برواتب الحماية الاجتماعية".ولفت خوَّام إلى أن "العمل مستمر لتفعيل الربط الشبكي بين والجهات المعنية بما يُسهم في تسريع إجراءات التحقق وتبسيط معاملات المواطنين، إذ تشمل المرحلة الأولى ربط قاعدة البيانات مع وهيئة التقاعد، إضافة إلى قاعدة بيانات الوفيات والولادات في ".