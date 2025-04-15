ازدحامات خانقة وشوارع شبه متوقفة.. خارطة شوارع بغداد الآن



– محليات





شهدت شوارع العاصمة صباح، اليوم الثلاثاء، ازدحامات خانقة ولاسيما في شارع المطار وسريع وسريع الدورة، وجسر المعلق، والجادرية والدوار، والأمانة، وقرطبة، والشعب، وصليخ، وتقاطع باب المعظم والعلاوي، والمسبح، والدرويش وتقاطع .





وتظهر خارطة الازدحامات التي تتبعاتها الاتي:



جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

سريع الدورة مزدحم

مجسر الأمانة مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

الجسر المعلق مزدحم

مجسر مزدحم

مجسر مزدحم

جسر باتجاه مزدحم

منطقة ونفقها مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

الاعظمية مزدحم

شارع مزدحم

باتجاه الخضراء مزدحم

تقاطع المسبح مزدحم

باب المعظم مزدحم

نفق مزدحم

مزدحم

مزدحم

منطقة السيدية مزدحمة

مزدحمة وتظهر خارطة الازدحامات التي تتبعاتها الاتي:جسر صليخ مزدحممجسّر الشعب مزدحمجسر البنوك مزدحمسريع الدورة مزدحممجسر الأمانة مزدحممجسّر مزدحممجسر قرطبة مزدحممزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر باب المعظم مزدحمجسر الصرافية مزدحممزدحمجسر الطابقين مزدحمالجسر المعلق مزدحممجسر مزدحممجسر مزدحمجسر باتجاه مزدحممنطقة ونفقها مزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمالاعظمية مزدحمشارع مزدحمباتجاه الخضراء مزدحمتقاطع المسبح مزدحمباب المعظم مزدحمنفق مزدحممزدحممزدحممنطقة السيدية مزدحمةمزدحمة