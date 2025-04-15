لجنة نيابية تحذر من كارثة على الاقتصاد العراقي

وقال عضو اللجنة لـ ، "نادينا ولأكثر من مرة عندما كنا في والان في ، من خطر كبير يداهم السياسة النقدية العراقية من خلال استحواذ بعض المصارف التي لديها علاقات خارجية والتي تستطيع الهيمنة على الحوالات، وهذا ما يحدث اليوم".وأضاف ان "بعض المصارف تربح 200 مليون دولار بالسنة او 250 مليون دولار او 300 مليون دولار ولدينا مصارف اغلقت لان هناك حرب عليها"، لافتا الى ان " السابق للحوالات والاستثمارات في البنك المركزي كان عليه الكثير من ملفات الفساد والشبهات وتم استدعاءه لمحكمة الفساد في ".وذكر ان "البنك المركزي ليس لديه رؤية او خطة حقيقية لمعالجة اشكاليات النقد وهيمنة بعض المصارف على بيع الدولار والتي عددها بين الـ3 و4 مصارف"، محذرا من "خطورة استحواذ هذه المصارف على بيع العملة والتي ممكن ان تبطل الحوالات وتحدث ".