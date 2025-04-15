أمطار بكركوك وشوارع تغرق في أربيل (فيديو)

ووفقا لما نشره ناشطون على التواصل الاجتماعي، فأن عددا من شوارع غرقت نتيجة تساقط امطار غزيرة تسببت بارتفاع مناسيب المياه الى مستويات غطت الأرصفة.فيما شهد قضاء في ، امطارا غزيرة تسببت بتوقف حركة السير في عدد من الشوارع.