اعتداء منتسبين بالدفاع على مواطن وأمه المسنّة.. أهالي الكسرة يطالبون بنقل المحكمة العسكرية (فيديو)

وتقع لإدارة المراتب التابعة لوزارة الدفاع قرب السوق الشعبي لمنطقة الكسرة وملاصقة لمنازل المواطنين الذين أكدوا تسجيل عدة حالات لتجاوزات من قبل بعض المنتسبين التابعين للوزارة أثناء صف سياراتهم الحكومية أو مرورهم داخل المنطقة.وبحسب مقطع فيديو ورد لـ ، أكد أحد مواطني الكسرة حدوث مشادة كلامية وتجاوز لفضي وضرب من قبل أربعة المنتسبين بحق أحد أهالي المنطقة عندما طلب منهم عدم صف سيارتهم العسكرية بالقرب من محل تجاري تابع له.وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ نيوز، فإن المنتسبين المعتدين على المواطن، اعتدوا أيضا على أمه المسنة التي تدخلت طالبة للنجدة بعد أن رأت أبنها يُضرب من قبل المنتسبين، ليقوموا بدفعها والتجاوز عليها كما تقول في الفيديو أدناه:وبعد ان انتهت المشادة وانسحب المنتسبون الى مقرهم داخل المحكمة، تجمع الأهالي عند مكان الاعتداء وناشدوا الجهات المعنية وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة بضرورة نقل محكمة الى مكان آخر بعيدا عن الأحياء السكنية المكتظة، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يسجل فيها هكذا نوع من التجاوزات، كما لوحوا بتنظيم تظاهرات شعبية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.