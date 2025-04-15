توضيح من التربية بشان الدخول الشامل للصفوف المنتهية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "المشمولين بقرار الدخول الشامل في الدراستين المتوسطة والإعدادية يؤدون امتحاناتهم في الدور الثاني".وصوت على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية، للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها، للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.