قرارات تخص فئة من الطلبة العراقيين

وقال العبودي في كلمته خلال الأول للمبتعثين العراقيين بحضور أعضاء الملاك المتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات والهيئات وحشد غفير من المبتعثين أن "القرارات المتخذة تأتي في سياق رؤية ورسالة التي كرست في هذه المرحلة جهودا إيجابية أثمرت عن قرارات غير مسبوقة تصب في مصلحة شريحة المبتعثين وهي:أولا/ احتساب مدة الدراسة خارج لأغراض الترقية العلمية.ثانيا/ إلغاء تأجيل الالتزامات التعاقدية للحاصلين على التفرغ العلمي للسماح للمبتعثين بالتواصل مع دول دراستهم وابتعاثهم لاستمرار عملهم البحثي وديمومة .ثالثا/ تشكيل لجنة وزارية عليا بإشراف وزير والبحث العلمي وعضوية الملاك المتقدم تتولى مراجعة أعداد التدريسيين العائدين من الابتعاث وتسهيل توليهم المناصب والمواقع في الجامعات العراقية.رابعا/ إشراك كافة التدريسيين العائدين من الابتعاث في التدريس والإشراف والمناقشات في الدراسات العليا ويتولى جهاز الإشراف متابعة هذا القرار.خامسا/ تكليف واختيار التدريسيين من المبتعثين للتدريس في كليتي (الذكاء الاصطناعي) و(التميز) اللتين سيتم استحداثهما في .سادسا/ تكليف دائرة الدراسات والتخطيط بإنشاء منصة لغرض التواصل المباشر مع المبتعثين.وحث "الجامعات كافة على تمثيل المبتعثين في اللجان العلمية وتكليف هذه الفئة بتقديم دراسات نوعية للمشكلات التنموية التي تواجه بلدنا والتي منها استثمار الغاز المصاحب وتحسين ومكافحة التصحر والتلوث البيئي والمدن المستدامة ووجه جهاز الإشراف والتقويم العلمي بأن يكون التقييم السنوي للقيادات الجامعية على وفق محددات ودرجات يتصل بعضها باستثمار طاقات المبتعثين وإمكاناتهم العلمية".