التربية تحسم جدل شمول طلبة الامتحان الخارجي بالدخول الشامل

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اكدت ، اليوم الثلاثاء، ان قرار الدخول الشامل للطلبة النظاميين فقط ولا يشمل طلبة الخارجي.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " قرار الدخول الشامل للطلبة النظاميين فقط ولا يشمل طلبة الخارجي". وصوت في وقت سابق من اليوم على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بجميع فروعها للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.

