متى تنطلق المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين العراق والأردن؟

– محليات



تتواصل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين والعراق، في خطوة من شأنها تأمين احتياجات حكومة خلال فصل الصيف، الذي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب.





وتتضمّن المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين والعراق -وفق بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) - تزويد في الجانب العراقي بالكهرباء، بقدرات تصل إلى 150-200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت، بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 كيلو فولت.



وكانت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين البلدَيْن قد دخلت حيز التشغيل في 30 مارس/آذار (2024)، من خلال الربط بين محطتَي العراقية والريشة الأردنية.



موعد انتهاء أعمال المرحلة الثانية

قال البطاينة، إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ العمل في المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، التي تهدف إلى تزويد منطقة القائم في بالطاقة الكهربائية على جهد 400 كيلو فولت، مع نهاية شهر أغسطس/آب من عام 2025.



ويُعدّ ذلك تأجيلًا لمدة شهر كامل عن توقعات البطاينة في مارس/آذار الماضي، الذي أشار إلى أن إنجاز مشروع كهربة المرحلة الثانية من خط الربط الأردني-العراقي سيكون بنهاية شهر يوليو/تموز 2025. وأعلن مدير عام الأردنية الدكتور البطاينة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل/نيسان (2025)، أن الأعمال في مشروع الربط الكهربائي الأردني-العراقي "المرحلة الثانية" وصلت تقريبًا إلى المراحل النهائية.وتتضمّن المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين والعراق -وفق بيانات نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) - تزويد في الجانب العراقي بالكهرباء، بقدرات تصل إلى 150-200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت، بعد استكمال أعمال إنشاء خط النقل بطول 330 كيلو فولت.وكانت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين البلدَيْن قد دخلت حيز التشغيل في 30 مارس/آذار (2024)، من خلال الربط بين محطتَي العراقية والريشة الأردنية.قال البطاينة، إنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ العمل في المرحلة الثانية من الربط الكهربائي بين الأردن والعراق، التي تهدف إلى تزويد منطقة القائم في بالطاقة الكهربائية على جهد 400 كيلو فولت، مع نهاية شهر أغسطس/آب من عام 2025.ويُعدّ ذلك تأجيلًا لمدة شهر كامل عن توقعات البطاينة في مارس/آذار الماضي، الذي أشار إلى أن إنجاز مشروع كهربة المرحلة الثانية من خط الربط الأردني-العراقي سيكون بنهاية شهر يوليو/تموز 2025.

وأضاف أنه رغم التحديات التي واجهت مشروع الربط الأردني-العراقي، فقد جرى تجاوزها بنجاح، متوقعًا أن تصل كمية الكهرباء التي سيجري تزويد الجانب العراقي بها بعد إنهاء المشروع إلى نحو 150 - 200 ميغاواط.



وُضِع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق في 6 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، تحت رعاية السابق الدكتور ، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور .



وتشمل المرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق استكمال أعمال الربط في محطة تحويل القائم 132/ 400 كيلو فولت من الجانب العراقي، وإنشاء محطة تحويل الريشة 33/ 132/ 400 كيلو فولت من الجانب .



يُشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي يمثّل خطوة إستراتيجية في سبيل تحقيق الأمن الطاقي للبلدَيْن، وتعزيز الاعتماد المتبادل في مجال الطاقة، إلى جانب دعمه للاستقرار الاقتصادي والإقليمي.



التكامل الإقليمي

أكّد البطاينة أهمية مشروع الربط الكهربائي مع العراق ضمن جهود تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، إذ يرتبط النظام الكهربائي الأردني بصورة تزامنية مع الشبكة الكهربائية المصرية من خلال خط بحري بقدرة 550 ميغافولت على جهد 400 كيلو فولت، بالإضافة إلى الربط مع الشبكة الكهربائية السورية عبر خط نقل هوائي أحادي الدارة بجهد مماثل.



كما يواصل الأردن تزويد الجانب الفلسطيني بالكهرباء من خلال محطة تحويل الرامة على جهد 33 كيلو فولت، لتغذية الأحمال في منطقتي أريحا والقدس تصل إلى نحو 80 ميغاواط.



كما تُزوّد حاليًا منطقة الرطبة في العراق بالطاقة الكهربائية على جهد 132 كيلو فولت من محطة تحويل الريشة في الأردن بأحمال تُقدّر بنحو 40 ميغاواط.

ومن المنظور أن يتعزّز الربط الكهربائي الإقليمي من خلال مشروع الربط الكهربائي الأردني السعودي بقدرة 500 ميغاواط للمرحلة الأولى، الذي سيحقق آفاقًا واسعة في مجال التبادل البيني للكهرباء وتعزيز السوق العربية المشتركة وتحقيق أمن التزود بالطاقة الكهربائية، إذ يستكمل الجانبان إعداد الاتفاقيات الخاصة بالمشروع لتوقيعها وبدء تنفيذه.