تحديثات جوية.. الغبار يعود مجددا للعراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الغبار سيعود للتشكل بتركيز خفيف الى متوسط الشدة في مدن وسط وجنوب البلاد يصاحب نشاط الرياح الشمالية الغربية يزول تدريجيا خلال ساعات المساء والليل".واضافت "تستمر فرص هطول زخات من الامطار الرعدية خفيفة الى معتدلة مع بعض الغزارة في مدن شمال البلاد اضافة لصلاح الدين وديالى وشمال ( فرص ضعيفة شمال بغداد)"، موضحة انه "خلال ساعات المساء والليل تنتهي تدريجيا مع استمرار هطول خفيف نواحي شرق وشمال فجر غد الأربعاء".وتوقعت الهيئة "هطول ثلجي خفيف على وربما يصل الى مستوى 1000 متر فوق سطح البحر".