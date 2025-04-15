أساور سيليكونية تزود سجناء العراق بالمال على مدار الساعة

وقال الوزارة مراد في حديث للوكالة الرسمية وتابعته ، إن وزارته "باشرت، بالتعاون مع ، بإطلاق خدمة الحوالات الالكترونية لذوي النزلاء"، مبيناً أن المشروع يهدف لـ"تقليل الأعباء على عائلات النزلاء، إضافة إلى تنظيم أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية".وأضاف "وزارة العدل ستتكفل بالتكاليف الخاصة بإصدار السوار الالكتروني كافة، في حين سيتحمل المصرف الزراعي تكاليف بطاقة الماستر "، مؤكداً أن "هذه الخدمة ستسهم في تقليل الجهد والوقت على النزلاء وذويهم، كما ستسهم في تنظيم العمل داخل المؤسسات الإصلاحية".بدوره، قال ممثل المصرف الزراعي ، قوله إن "آلية العمل تتضمن توفير كادر (كول سنتر) متخصص للتواصل مع ذوي النزلاء في جميع المحافظات، حيث يمكن للذوي التوجه إلى أقرب فرع زراعي لفتح حساب مصرفي وإصدار بطاقة مصرفية".وأوضح أن "هذه البطاقة ستكون مرتبطة بسوار سيليكوني الكتروني يرتديه النزيل، فيما يحتفظ ذوو النزيل بالبطاقة ويقومون بإيداع الأموال من خلالها في فروع المصرف، لتنعكس مباشرة على رصيد النزيل ويستخدمها في الحوانيت داخل السجون".من جانبه، أشار مدير سجن المركزي، الساعدي، إلى أن "هناك تنسيقًا عاليًا بين وزارة العدل والمصرف الزراعي لتطبيق الدفع الالكتروني عبر السوار الالكتروني الذي سيكون مرقمًا ومرفقًا ببطاقة لكل نزيل".وأكد "تجهيز البنية التحتية اللازمة، وتم تهيئة الحواسيب داخل المؤسسات الإصلاحية، ما سيسهم في إنهاء التعامل النقدي داخل السجون بشكل كامل"، مبيناً أن "هذا النظام سيخفف العبء عن عائلات النزلاء فيما يخص تسليم الأمانات، وسيمكننا من السيطرة الكاملة على الحوالات الواردة".