تحديد التعليمات الخاصة بالذكرى السنوية الـ27 لشهادة السيد محمد الصدر ونجليه

وذكرت اللجنة في بيان، تابعته ، أنه "التعليمات ستكون: أولا نشر السواد هذا العام من قبل المحبين على بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم، ثانيا: على كافة الاخوة الراغبين بالمسير الى مرقد الشهيد السعيد ونجليه (قدس سره) يكون المسير من أطراف ، ثالثا: يمنع دخول وحضور أصحاب القضية والفاسدين الى العزاء والمرقد الشريف".وتابعت: "رابعا: سيكون التشييع الرمزي مصاحباً لمسيرة الشموع في ليلة الرابع من ذي القعدة من مكان الاستشهاد الى المرقد الشريف، خامسا: تؤجل الفعاليات المركزية في باقي المحافظات من 12:00 ظهرا يوم 3 ذي القعدة الى 12:00 ظهراً ٤ ذي القعدة ويحق للجميع إقامة مجالس العزاء بعد يوم ٤ ذي القعدة،سادساً: لافتة مرقد الشهيد السيد ونجليه (قدست اسرارهم) (علم العراق)".واكملت: "سابعا: التعاون التام مع القوات الأمنية ومع اللجان التنظيمية والخدمية والإعلامية وغيرها من لجان المناسبة الأخرى والالتزام بتوجيهاتهم، ثامنا: الحفاظ على السكينة والوقار اثناء مسيرة الشموع والتشيع الرمزي والتصرف بما يتناسب مع قدسية المدنية والمناسبة، تاسعا: عدم رفع أي رايات أو صور أو إطلاق أي شعارات باستثناء ما يصدر عن للمناسبة، عاشراً: ارتداء السواد فقط خلال فعاليات الاستشهاد".وتابعت: " : يمنع نشر السواد ولصق الصور والبوسترات في الأماكن غير اللائقة أو من دون أخذ الاذن من أصحابها، الثاني عشر: اعتماد الشعار المركزي، الثالث عشر: الاهتمام بنظافة الأماكن وطرق المسير التي يقام فيها العزاء، الرابع عشر: على أصحاب المواكب الالتزام بالأماكن المخصصة لهم وعدم التقصير مع المواكب المتنقلة في طرق الزائرين والتنسيق مع اللجنة الخدمية".وأشار الى انه " على الاخوة الزوار يرجى الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات والتعاون مع اللجان المنظمة"، واختتمت: "يقرأ المقتل الخاص بالسيد الشهيد ونجليه (قدست اسرارهم) المقر من قبل سماحة القائد (اعزه الله حصراً دون غيره في المساجد والحسينيات".ادناه التعليمات: