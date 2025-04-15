تدريسيان في جامعة الكوفة يُمنحان براءة اختراع لعلاج جديد يستهدف سرطان الرئة

وتضمنت البراءة تطوير مثبط SRA 737 Checkpointkinase1، وهو علاج مبتكر يستهدف سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، بالإضافة إلى خلايا سرطان القولون والمستقيم، عبر آلية تقوم على تعطيل نقاط التفتيش الخلوية التي تعتمد عليها الخلايا السرطانية للنمو والانقسام.ويُمثل هذا الإنجاز العلمي خطوة مهمة في مجال أبحاث والعلاج الجزيئي الموجه، ويعكس الدور الريادي لجامعة الكوفة في دعم البحوث الطبية ذات الأثر العلاجي المباشر.