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تدريسيان في جامعة الكوفة يُمنحان براءة اختراع لعلاج جديد يستهدف سرطان الرئة
محليات
2025-04-15 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 شوهد
مُنح الأستاذ الدكتور
علي جابر
نعمة
، من
فرع الجراحة
في
كلية الطب
بجامعة الكوفة، والأستاذ المساعد
الدكتورة
اسراء
عبد العال
سلمان
، من فرع الأمراض والطب العدلي في الكلية ذاتها، براءة اختراع من
الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، عن ابتكار علاج مستهدف جديد لأنواع متعددة من
السرطان
.
وتضمنت البراءة تطوير مثبط SRA 737 Checkpointkinase1، وهو علاج مبتكر يستهدف سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، بالإضافة إلى خلايا سرطان القولون والمستقيم، عبر آلية تقوم على تعطيل نقاط التفتيش الخلوية التي تعتمد عليها الخلايا السرطانية للنمو والانقسام.
ويُمثل هذا الإنجاز العلمي خطوة مهمة في مجال أبحاث
السرطان
والعلاج الجزيئي الموجه، ويعكس الدور الريادي لجامعة الكوفة في دعم البحوث الطبية ذات الأثر العلاجي المباشر.
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