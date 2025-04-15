211 حدثاً غادر سجون العراق خلال شهر آذار الماضي 2025

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "عدد الأحداث الموقوفين الذين أُفرج عنهم بلغ (75) حدثاً، فيما تم تخليـة سبيل (39) آخرين بعد إتمام مدة محكوميتهم، و(38) بالإفراج الشرطي بعد إثبات حسن سلوكهم واجتيازهم البرامج والدورات التأهيلية، بناءً على توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، وكذلك شمل (59) حدثاً".وأكدت الوزارة أن "دائرة إصلاح الأحداث تواصل عملها بدقة في متابعة آلية إطلاق السراح، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، بما يضمن أداء مهامها وفق الأطر القانونية والإنسانية".