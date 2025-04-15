إخماد حريق داخل مخزن للخشب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإخماد حريق داخل مخزن للخشب شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل مخزن للخشب في منطقة ، في جانب ".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يشهد تسجيل إصابات بشرية".