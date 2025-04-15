​مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث سير في الفلوجة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، الثلاثاء، وأصيب ستة آخرون بحادث سير في بمحافظة .

وقال اعلام مستشفى ، "حادث سير تسبب باحتراق سيارة على طريق الفلاحات النساف في الفلوجة".

وأضاف أن "الحادث تسبب بأربع وفيات وإصابة ستة آخرين بجروح بينهم أطفال"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.



