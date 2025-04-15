مشاجرة داخل سجن التاجي تسفر عن وفاة ومصاب

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوفاة نزيل وإصابة آخر بمشاجرة داخل سجن شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "الاجهزة الامنية المسؤولة على حماية سجن تفتح تحقيقا بعد مشاجرة نشبت بين اثنين من النزلاء داخل السجن المذكور".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة تطورت الى الضرب الثقيل ما اسفر عن وفاة احدهم واصابة الثاني بجروح"، مشيرا الى أنه "لم تعرف اسباب المشاجرة والوضع مسيطر عليه داخل السجن".