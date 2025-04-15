نفي اطفاء محطات كهرباء سد الموصل

نفى مدير محطات كهرباء بمحافظة ، اطفاء محطات الكهرباء.

وقال الصواف في بيان، "محطات كهرباء تعمل بشكل جيد، والشائعات المتداولة بشأن إطفائها غير صحيحة، وفي حال حدوث الإطفاء، فإنها حالة فنية طبيعية نتيجة قلة الأمطار والمياه الواردة من ".

وأضاف "حاليًا لا يوجد أي إطفاء، أما الإطفاء الذي حصل في الوقت الراهن، فهو بناءً على طلب السيطرة الوطنية التابعة لوزارة الكهرباء، وهو أمر طبيعي، وسيتم إعادة التشغيل صباح الغد بصورة اعتيادية".