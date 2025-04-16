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التعليم تعلن توفر منح دراسية سلوفاكية
محليات
2025-04-16 | 04:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
227 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، اليوم الأربعاء، توفر منح دراسية سلوفاكية مقدمة إلى
العراق
.
وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة أن "المنح مخصصة لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير".
وأضافت الدائرة، أن "آخر موعد للتقديم هو يوم 3 أيار 2025".
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