التعليم تعلن توفر منح دراسية سلوفاكية

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أعلنت ، اليوم الأربعاء، توفر منح دراسية سلوفاكية مقدمة إلى .



وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة أن "المنح مخصصة لنيل شهادة البكالوريوس والماجستير".



وأضافت الدائرة، أن "آخر موعد للتقديم هو يوم 3 أيار 2025".

