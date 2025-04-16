اعتقال 3 أجانب حاولوا التسلل للأراضي العراقية

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن " لفوج الثالث في ضمن تمكن من إلقاء القبض على (3) متسللين حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ".وأكدت "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".