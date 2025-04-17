الصحة تثمن دور شركة صرح البلاد في التبرع لإنشاء مؤسسات صحية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم مالك شركة صرح البلاد للمقاولات العامة محسن في مقر الوزارة ".وأكدت الوزارة، أن "الوزير ثمن دور شركة صرح البلاد والمساهمين معها في التبرع لإنشاء مؤسسات صحية ومنها إنشاء مستشفى تخصصي لعلاج الاورام السرطانية للأطفال سعة 150 سريرا بمدينة الطب في وانشاء وافتتاح ونقي بمدينة الطب والذي تم افتتاحه سابقا".وبين الوزير ان "الوزارة تثمن وتقدر عاليا تلك الجهود الداعمة لعمل الوزارة والتي تنم عن روح الإخوة الانسانية والتعاون وتعمل على تشجيع المبادرات المجتمعية لخدمة جميع فئات المجتمع".ومن جهته، أكد مالك الشركة دعمه للقطاع الصحي انطلاقا من روح التعاون والتضامن والتكافل الاجتماعي لتقديم افضل الخدمات الصحية لأبناء ، بحسب البيان.