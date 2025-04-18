بالفيديو.. حرب في ناحية العزير بميسان

وقال مراسل ، ان "نزاعا عشائريا اندلع في ناحية العزير بالمحافظة، استخدمت فيها أسلحة متنوعة"، مبينا ان "سماء الناحية تحولت الى ومضات من الاطلاقات النارية الكثيفة".واضاف انه "لم تعرف حجم الخسائر التي خلفها النزاع"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية تدخلت لفضه".