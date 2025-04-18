ماراثون ومهرجان للطهو.. بغداد تستقبل السائحين وتحذيرات من الدخول دون موافقات

وقال مدير في لـ ، ان "هناك زيادة في اعداد دخول السائحين الى البلاد"، مبينا ان " ستحتضن مؤتمر شمولية المقاصد السياحية العربية والعالمية بعد عقد ".واضاف ان "الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنظيم مارثون في بغداد وإقامة مهرجان الطهو إضافة الى الكثير من الفعاليات التي تمجد فوز بغداد كعاصمة للسياحة العربية"، مشيرا الى ان "اعداد السائحين لزيارة المواقع الاثرية ارتفع لاكثر من 100 في المئة".وبين ان " بلد آمن ومستقر وهناك خطط لتحسين جودة الخدمة السياحية"، لافتا الى انه "تم تأهيل طاق كسرى وزقورة عكركوف وخان مرجان وتطوير ".فيما أشار المستشار العسكري السابق صفاء لـ نيوز ان "هناك اكثر من 850 الف اجنبي دخلوا العراق بشكل غير رسمي، حيث ان المسجلين في هو 71 الفا فقط، وهذا يؤشر ان هناك 99 بالمئة من الداخلين للعراق غير مسجلين أصلا".وبين ان " تعمل لانهاء هذا الموضوع مع كثرة دخول الباكستانيين والافغانيين على مستوى السياحة الدينية ومستوى السياحة الخارجية"، مشددا على "ضرورة ان يكون هناك تدقيق للمعلومات حول الداخلين للعراق".وبين ان "هناك نسبة كبيرة من الاجانب دخلوا من الإقليم وهم حاليا دون موافقات".