مستشار السوداني يتحدث عن قرار استثنائي يخص الطلبة

وقال السراج في تصريحات للقناة الرسمية تابعته ، إن "السماح للطلاب الراسبين بأكثر من ثلاث مواد دراسية بدخول الامتحانات الوزارية سيقتصر على أدائهم الامتحانات في الدور الثاني فقط، لإعطاء الفرصة لهم من أجل الاستعداد بشكل جيد من جهة، وأنصاف الطلاب الذين حققوا النجاح وتأهلوا لأداء الامتحانات الوزارية من جهة أخرى".وأضاف، أن " تعمل على توفير المتطلبات اللوجستية لشمول الأعداد الكاملة للطلاب بأداء الامتحانات وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لإنجاح عملية أداء الامتحانات".