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"ضرب بالكيبل وركل من قبل معاون المدرسة".. شاهد ما حصل مع طالب متوسطة ببغداد
محليات
2025-04-19 | 04:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,737 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
رغم قرارات
وزارة التربية
والتوجيهات التي تصدر بمنع ضرب الطلاب، الا ان هذه الحالات تتكرر في بعض المدارس رغم ان الوزارة هددت باتخاذ الإجراءات العقابية والمحاسبة تجاه من يخالف التوجيهات.
الا ان ما حصل في متوسطة الطبري للبنين في منطقة
الفرات
ببغداد ضرب قرارات
وزارة التربية
عرض الحائط، حيث اقدم معاون المدرسة وامام انظار المدير بضرب احد الطلاب بطريقة وحشية بالركل و"الكيبل" مخلفا اثار على جسم الطالب.
ويقول الطالب حسن
حسين عباس
لـ
السومرية نيوز
، "لدى توجهي خلال الدرس في المدرسة الى الصحيات، جاءني المعاون وركلني ولكمني فورا الامر الذي أدى بي للسقوط ارضا، كما اكمل
بركلي
امام انظار المدير الذي شجعه على ذلك".
ويضيف انه "قام بضربي بـ"الكيبل" لسبب اني خرجت من الدرس وتوجهت الى الصحيات".
فيما يؤكد والد الطالب لـ
السومرية
نيوز، "كنت قبل نصف ساعة من الحادثة في المدرسة وجلست مع المعاون والمدير بسبب حالة غش لابني وتم حل الموضوع"، لافتا الى انه " بعد خروجي من المدرسة قام المدير والمعاون بضربه".
ويناشد عباس "
رئيس الوزراء
ووزيري الداخلية والتربية النظر بهذه الحالة"، متسائلا "هل ابني من
داعش
؟ وهل هذه إجراءات مدرسة؟".
ويتابع "قمت باجراء قانوني على المدير والمعاون في
مركز الشرطة
، وأطالب ان يأخذ القانون حقي وحق ابني".
فيما يقول جد الطالب
نعيم
موسى لـ السومرية نيوز، "نريد حقوقنا ولم نتجاوز ابدا حيث اتخذنا الاجراء القانوني ولدينا تقرير طبي يثبت الحالة"، متسائلا "هل يعقل قيام ادارة مدرسة بضرب طالب بهذه الوحشية".
ويتابع "كان بإمكان الإدارة اتخاذ اجراء قانوني اخر بحق الطالب اذا كان مذنبا".
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