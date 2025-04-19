مراقبون: نسبة الفساد بمعاملات الجوازات صفر %

كشف مراقبون، السبت، أن نسبة الفساد في معاملات الجوازات في هي صفر %.

وقال المراقبون لـ ، إن "نسبة حالات الفساد في معاملات انجاز الجوازات تبلغ صفر %". وأضافوا أن "هناك انسيابية عالية في انجاز الجوازات بوقت قياسي".