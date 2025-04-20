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إجراءات جديدة لاحتواء الحمى النزفية في العراق
محليات
2025-04-20 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
387 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أكد مدير دائرة البيطرة في
وزارة الزراعة
حبيب
الخفاجي
إن الوزارة وزعت شحنات من الأدوية والمستلزمات
الوقائية
بين المستشفيات البيطرية في المحافظات لغرض حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.
وأشار إلى استمرار
الحملة الوطنية
الوقائية
الربيعية المجانية لتغطيس الأغنام والماعز ورش الأبقار والجاموس وحظائر الحيوانات بمضادات حشرة القراد، للسيطرة على الوسيط الناقل المسبب لمرض الحمى النزفية، إذ تنفذ بمشاركة أكثر من 250 فرقة من الأطباء البيطريين مع تشكيل فرق جوالة، وتستمر حتى نهاية نيسان الحالي.
ولفت
الخفاجي
إلى تفعيل عمل الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارات
الصحة
والبيئة والبلديات والجهات الأمنية ودوائر البيطرة، للحد من الجزر العشوائي ومنع حركة الحيوانات من الأماكن الموبوءة إلا بشهادة صحية تؤكد خلوها من طفيلي (القراد).
وأضاف أن هناك حملات توعية صحية بيطرية لمربي الحيوانات بشأن مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية، واتباع جميع الضوابط الصحية للحد من خطورة الأمراض المشتركة.
وفي
كركوك
، أفاد مدير المستشفى البيطري الدكتور طلعت محمود بإطلاق قائممقامية قضاء
مركز كركوك
ودائرة الصحة والمستشفى البيطري والبلدية ولجنة التجاوزات، حملة واسعة أسفرت عن غلق أربعة محال قصابة ومصادرة (20) رأس غنم و350 كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري نتيجة عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات الصحية، كما جرت توعية المواطنين
بخطورة
مرض الحمى النزفية، فضلا عن تنظيم حملات لرش وتغطيس الحيوانات في مناطق المحافظة.
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