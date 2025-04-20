إجراءات جديدة لاحتواء الحمى النزفية في العراق

وأشار إلى استمرار الربيعية المجانية لتغطيس الأغنام والماعز ورش الأبقار والجاموس وحظائر الحيوانات بمضادات حشرة القراد، للسيطرة على الوسيط الناقل المسبب لمرض الحمى النزفية، إذ تنفذ بمشاركة أكثر من 250 فرقة من الأطباء البيطريين مع تشكيل فرق جوالة، وتستمر حتى نهاية نيسان الحالي.ولفت إلى تفعيل عمل الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع وزارات والبيئة والبلديات والجهات الأمنية ودوائر البيطرة، للحد من الجزر العشوائي ومنع حركة الحيوانات من الأماكن الموبوءة إلا بشهادة صحية تؤكد خلوها من طفيلي (القراد).وأضاف أن هناك حملات توعية صحية بيطرية لمربي الحيوانات بشأن مرض الحمى النزفية وطرق الوقاية، واتباع جميع الضوابط الصحية للحد من خطورة الأمراض المشتركة.وفي ، أفاد مدير المستشفى البيطري الدكتور طلعت محمود بإطلاق قائممقامية قضاء ودائرة الصحة والمستشفى البيطري والبلدية ولجنة التجاوزات، حملة واسعة أسفرت عن غلق أربعة محال قصابة ومصادرة (20) رأس غنم و350 كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري نتيجة عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات الصحية، كما جرت توعية المواطنين مرض الحمى النزفية، فضلا عن تنظيم حملات لرش وتغطيس الحيوانات في مناطق المحافظة.