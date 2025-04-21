نسبة إنجازه 47%.. توجيه حكومي بشأن مطار الناصرية الدولي

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "رئيس ، أجرى اليوم الاثنين، زيارة الى لمتابعة سير الأعمال التنفيذية الجارية فيه، ضمن زيارته الى المحافظة التي وصلها صباح اليوم لإطلاق العمل بعدد من مشاريع البنى التحتية والخدمية".واستمع ، الى "شرح من مسؤولي الشركة المنفذة عن نسب الإنجاز المتحققة في مختلف منشآت المشروع، وأجرى جولة في الصالة والاروقة والأقسام التابعة للمطار ، ووجه بالالتزام بالتوقيات والجداول الزمنية للمشروع".ووجه ، "بالإسراع في إزالة جميع المعوقات التي تعترض سير العمل كإيصال وإنهاء التعارضات الخدمية، كهدم وازالة المنشآت العسكرية من موقع المطار، بجانب إكمال مسح الألغام والمسح الإشعاعيّ للمساحة المتبقية من المشروع".ووصلت نسبة الإنجاز الكلي في المطار الى (47%)، واكتمال مدرج الطائرات، وممر التكسي بنسبة (100%)، ونسب متقدمة في مبنى المسافرين الرئيسي (82 %) وساحة وقوف السيارات (87%)، ومبنى كبار الشخصيات (75%)، وبناية الموظفين في المطار (88%)، وفق البيان.