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كردستان تصدر تعليمات تخص الحج
محليات
2025-04-21 | 11:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
365 شوهد
أصدرت مديرية
الحج
والعمرة في
إقليم كردستان
، الاثنين، تعليمات بشأن أداء فريضة الحج.
وذكر بيان للمديرية، نقلته وسائل إعلام كردية وتابعته
السومرية نيوز
، أن "السلطات
السعودية
هذا العام شددت على منع أداء فريضة
الحج
لمن يدخل البلاد بتأشيرة سياحية، واتخذت عدة إجراءات لمنع التجاوزات، من بينها منع الحجز في الفنادق إلا لحاملي تأشيرة الحج الرسمية".
وأضافت، أن "السبب وراء هذه التعليمات الصارمة يعود إلى ما حدث في موسم الحج الماضي من زحام شديد راح ضحيته عدد من الحجاج، ما دفع السلطات السعودية إلى فرض مهلة نهائية هي يوم 29 نيسان/ أبريل الجاري، لعودة كل من دخل المملكة بتأشيرة سياحية".
وأوضحت، أن "جميع تأشيرات السياحة تم تعليقها حالياً، ويجب على من دخلوا السعودية بتلك التأشيرات أن يغادروا خلال المدة المحددة، وإلا فإنهم، والشركات التي أصدرت لهم التأشيرات، سيتعرضون للمساءلة والعقوبات القانونية".
وأكد، أن "السلطات السعودية، وكعادتها كل عام، تتخذ إجراءات مشددة لمنع استغلال تأشيرات غير مخصصة للحج في أداء الفريضة، حفاظًا على النظام العام وحقوق المواطنين، متوقعة أن تشهد الإجراءات هذا العام انضباطًا أفضل، وأن تقل نسبة الحجاج غير النظاميين إلى أقل من 10%".
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