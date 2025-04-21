كردستان تصدر تعليمات تخص الحج

وذكر بيان للمديرية، نقلته وسائل إعلام كردية وتابعته ، أن "السلطات هذا العام شددت على منع أداء فريضة لمن يدخل البلاد بتأشيرة سياحية، واتخذت عدة إجراءات لمنع التجاوزات، من بينها منع الحجز في الفنادق إلا لحاملي تأشيرة الحج الرسمية".وأضافت، أن "السبب وراء هذه التعليمات الصارمة يعود إلى ما حدث في موسم الحج الماضي من زحام شديد راح ضحيته عدد من الحجاج، ما دفع السلطات السعودية إلى فرض مهلة نهائية هي يوم 29 نيسان/ أبريل الجاري، لعودة كل من دخل المملكة بتأشيرة سياحية".وأوضحت، أن "جميع تأشيرات السياحة تم تعليقها حالياً، ويجب على من دخلوا السعودية بتلك التأشيرات أن يغادروا خلال المدة المحددة، وإلا فإنهم، والشركات التي أصدرت لهم التأشيرات، سيتعرضون للمساءلة والعقوبات القانونية".وأكد، أن "السلطات السعودية، وكعادتها كل عام، تتخذ إجراءات مشددة لمنع استغلال تأشيرات غير مخصصة للحج في أداء الفريضة، حفاظًا على النظام العام وحقوق المواطنين، متوقعة أن تشهد الإجراءات هذا العام انضباطًا أفضل، وأن تقل نسبة الحجاج غير النظاميين إلى أقل من 10%".