"الجانب الآخر من السجون".. نتائج متميزة يحققها نزلاء سجن الكرخ في الدراسة الجامعية

وأوضحت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، إن "العديد من النزلاء حققوا معدلات عالية، في إنجاز نجاح البرامج الإصلاحية والتعليمية المعتمدة داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية".وأضافت الوزارة، "يأتي هذا التقدم العلمي بدعم مباشر من وزير العدل ، الذي يؤكد أهمية التعليم كوسيلة للإصلاح وإعادة بناء الفرد، وحرصه على توفير السبل الكفيلة بتمكين النزلاء من مواصلة تحصيلهم الأكاديمي وفق معايير المعتمدة".وتابعت الوزارة، أن "تنفيذ البرنامج الدراسي جرى بالتنسيق بين دائرة الإصلاح العراقية والجامعة، من خلال توفير القاعات الدراسية والتجهيزات الفنية داخل السجن، وتأمين إجراء الامتحانات بإشراف كوادر أكاديمية مختصة، مما أتاح للنزلاء فرصة حقيقية للتعلم والتميّز، رغم ظروفهم الخاصة".وبحسب بيان الوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة العدل لتعزيز مسارات التأهيل وإعادة الإدماج، عبر توسيع فرص التعليم والتدريب داخل السجون، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، ويرسّخ ثقافة الأمل والإصلاح في المجتمع.