في سامراء.. اتلاف بيض "مجهول المصدر"

أعلنت ، الثلاثاء، عن اتلاف كميات من البيض "مجهولة المصدر" في مدينة .

وقال مدير قطاع في بيان، إن "شعبة الرقابة الصحية تمكنت من ضبط 190 كارتون بيض مجهولة بالاضافة الى اتلاف 48 أخرى من مادة اللبن مجهولة المصدر".

وأضاف "تم اتلافها فوراً بمحضر اتلاف رسمي مع غلق اسواق تجارية حسب ".