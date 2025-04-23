هيئة الحج تحدد موعد أول رحلة تفويج لحجاج الديار المقدسة

وقال خلال للبعثة الطبية للحج للعام 1446 هجرية - 2025 ميلادية، وحضرته ، إن لأول رحلة ستنطلق بعد 20 أو 21 يوما الى الديار الى قباب النبي صلى الله عليه واله وسلم".وأضاف المسعودي، أن "العام الماضي شهد طفرة نوعية في اصطحاب بعض أجهزة السونار وعيادات الأسنان والأشعة وغيرها من الامور التي لم تكن في الأعوام الماضية، وهذا كله بجهود البعثة الطبية وعلى رأسها ".وتابع المسعودي، أن " شهدت وأثنت على كفاءة وجودة التي رافقت الحجاج من أهل خلال العام الماضي".