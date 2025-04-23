حريق داخل مجموعة محال تجارية غربي بغداد

وقال المصدر، لـ ، إن "حادث حريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية ضمن منطقة في قضاء ".وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق".