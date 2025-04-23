"أم اللول" تواجه تهمة جديدة تخص غسيل الأموال

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بتوجيه تهمة جديدة للبلوغر المعروفة باسم "ام اللول" تخص غسيل الأموال.

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وقال المصدر في حديث لـ ، "تهمة جديدة تواجه المدعوة (هديل السامرائي) الملقبة ام اللول وفق المادة 36 من قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب".

وكان مصدر أمني نفى، قبل أيام، اطلاق سراح البلوغر المعروفة باسم "ام اللول".

يشار الى أن أصدرت، العام الماضي، الحكم بسجن 6 سنوات على الملقبة "أم اللول".