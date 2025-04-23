اندلاع حريق في 30 محلا غربي بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق في 30 محلا غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "نحو 30 محلا تعرضت لحريق في منطقة في "، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.