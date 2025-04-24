المرور تحدد الموعد النهائي لتسجيل الدراجات النارية

وقال مدير في المديرية، العقيد ، أنه "لن نتخذ أي إجراءات حجز أو مصادرة خلال فترة المهلة، التي منحت بهدف تسوية أوضاع المركبات غير المسجلة، مشدداً على أن التمديد الحالي يُعدُّ فرصة أخيرة لأصحاب هذه الدراجات لتسجيلها بصورة رسمية وأصولية، بحسب الصحيفة الرسمية."ودعت المديرية "جميع أصحاب هذه المركبات غير المسجلة إلى الإسراع بإكمال إجراءات تسجيلها ضمن المهلة المحددة، لتجنب التعرض للعقوبات القانونية."وأشار إلى أن " قد ألزمت سائقي الدراجات بمجموعة من الضوابط والتعليمات، من بينها ضرورة الحصول على إجازة سوق، والالتزام بالسير في الاتجاه الصحيح، وعدم استخدام الأرصفة أو حمل أكثر من واحد، إضافة إلى ارتداء الخوذة الواقية، كما شددت على منع سير الدراجات التي تقل سعة محركها عن 125 سي سي في الطرق السريعة".وحذر أن "أي دراجة تُضبط بعد انقضاء المهلة دون تسجيل رسمي، ستُعامل كمخالفة مرورية، وتُتخذ بحقها الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحجز والمصادرة، وفقاً لأحكام النافذ".