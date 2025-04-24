وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان

وأوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة، ذكرى ، في بيان ورد لـ ، أن "الهيئة استكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإطلاق الرواتب، بواقع أكثر من (65 مليار و752 مليون دينار عراقي)، موزعة على (385) ألف مستفيد ضمن فئة ذوي الإعاقة".ودعت عبد الرحيم، جميع المستفيدين والمستفيدات إلى "مراجعة منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لاستلام رواتبهم، وذلك بعد إتمام الإجراءات اللازمة وتلقي إشعار التبليغ من المصرف المعني".