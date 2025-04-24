العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق

وذكرت الوزارة في بيان، ورد للسومرية نيوز، إنها "كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد ، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل ، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها في الوزارة".وأكدت الوزارة أن "هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على العامة في حال خسارتها".وأشارت إلى، أن "هذا الإنجاز مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة"، مؤكداً "الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة".