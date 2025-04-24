الكهرباء: إضافة 630 ميغاواط للمنظومة الوطنية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ إن "ملاكات لإنتاج للمنطقة الشمالية وبإشراف مباشر من ، أنجزت أعمال صيانة الوحدة التوليدية الثانية في محطة الحرارية، بالتعاون مع كوادر شركة CMEC الصينية، لتعود الوحدة إلى الخدمة بطاقة إنتاجية قدرها 630 ميغاواط".

وأضافت أن "أعمال الصيانة شملت استبدال عدد من المحامل والصمامات وفحص مكونات التورباين، ضمن خطة الوزارة لتعزيز جاهزية المحطات استعدادًا للصيف، ورفد المنظومة الوطنية بطاقة إضافية تسهم في تحسين الاستقرار التجهيزي".