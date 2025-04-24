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البيطرة توجه نصائح لربات البيوت تبعد الحمى النزفية عن عائلاتهن

محليات

2025-04-24 | 12:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البيطرة توجه نصائح لربات البيوت تبعد الحمى النزفية عن عائلاتهن
1,818 شوهد

السومرية نيوز - محليات
قدمت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة، اليوم الخميس، توصيات لربات البيوت من أجل تجنب إصابة أفراد عائلاتهن بمرض الحمى النزفية.

وقالت مسؤولة الإعلام والإرشاد البيطري في دائرة البيطرة، زينب رحيم، للوكالة الرسمية وتابعتها السومرية نيوز إن دائرتها "تعتمد خطة استراتيجية للسيطرة على الأمراض الوبائية، من خلال تنفيذ حملتين سنويتين، ربيعية وخريفية؛ بهدف الحد من انتشار مرض الحمى النزفية".
وأضافت أن "الدائرة جهزت المستشفيات البيطرية في المحافظات كافة بمادة (الدلتا مثرين)، وهو مبيد فعال يستخدم للقضاء على القراد، إضافة إلى توفير معدات السلامة الشخصية وأحواض التغطيس والمرشّات، وتشكيل نحو 248 فرقة جوالة تضم أطباء بيطريين لتنفيذ الحملة".
ودعت رحيم مربي المواشي والمواطنين إلى "ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الحيوانات، كون الإصابة لا تظهر عليها وعدم تربية الحيوانات داخل المنازل، وارتداء معدات السلامة كالقفازات والملابس الفاتحة والجزمة البيضاء الطويلة أثناء التعامل مع الحيوانات، والتأكيد على ذبح الحيوانات في المجازر الرسمية وتحت إشراف الأطباء البيطريين، وختم اللحوم بالختم البيطري الرسمي قبل تسويقها".
وحثت ربات البيوت على "شراء اللحوم فقط من الأماكن المجازة والخاضعة للرقابة البيطرية، وتبريد اللحوم قبل الطهي، واستخدام أدوات نظيفة ومعقمة للتقطيع، وطهي اللحوم على درجات حرارة عالية لضمان القضاء على الفيروس".
وحذرت المسؤولة في دائرة البيطرة من "ظاهرة الذبح العشوائي، التي تعد من الأسباب الرئيسة لانتشار الحمى النزفية"، موضحةً أن "الفيروس يبقى نشطًا في سوائل الحيوان بعد الذبح، مثل الدم وغيره، مما يجعل شراء اللحوم من مصادر غير مرخصة خطرًا كبيرًا على الصحة العامة".
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

الحمى النزفية

ربات البيوت

اللحوم

وزارة الزراعة

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