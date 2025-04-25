إمام جمعة النجف حول ماراثون البصرة: مخطط لإفساد ومسخ هوية شعبنا

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة السياسية وتابعتها ، إن " موقف علماء الذين عقدوا اجتماعاً للدفاع عن هوية البصرة الدينية الحسينية، لرفض هذا الأمر، مضيفا انه "نتقدم بالشكر لهم على هذا الموقف، مع شكرنا لعشائرنا ولشبابنا ونسائنا في البصرة اللواتي رفضن هذا الأمر".وتابع، ان " الماراثون يُعتبر من مخططات الفساد ومسخ هوية شعبنا من خلال الحـرب الثقافية الناعمة، بعد أن فشل أعداؤنا في الحرب الطائفية وفتنة التقسيم".