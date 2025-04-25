ما حقيقة تسجيل إصابة بالحمى النزفية في صلاح الدين؟

وذكرت المديرية لـ ، أنه "ننفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل إصابة بالحمى النزفية في ".وأشارت الى، أنه "في حال وجود إصابة ستعلن عنها بشكل رسمي".