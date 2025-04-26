"خور عبدالله عراقي".. مواطنون وبرلمانيون يتظاهرون في قلب بغداد

وأعرب المتظاهرون، وفق مراسل ، عن مساندتهم لقرار القاضي ببطلان اتفاقية ، فيما رفضوا في الوقت نفسه الطعن الذي تقدم به رئيسي الجمهورية والوزراء.وكانت قد قضت العليا بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في 4 2023، لتحاول رئاستا الحكومة والجمهورية الطعن في الحكم، قبل أن يؤجل البت في الدعوى حتى نهاية الشهر الجاري.