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قرب قنصلية الكويت.. بصريون يتظاهرون نصرة لـ"خور عبد الله"
محليات
2025-04-26 | 12:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
808 شوهد
تظاهر عدد من المواطنين في
محافظة البصرة
، اليوم السبت، قرب
القنصلية الكويتية
في
شارع الكورنيش
، وسط المحافظة، نصرة لخور عبد الله.
وأعلن المتظاهرون، وفق مراسل
السومرية
، دعمهم لقرارات
المحكمة الاتحادية
والقضاء العراقي في الغاء الاتفاقية، مشددين على "عدم التنازل عن أي شبر من ارض
العراق
".
وكان قد نظم عدد من المواطنين وأعضاء في
مجلس النواب العراقي
، اليوم السبت، تظاهرة في
ساحة التحرير
وسط العاصمة
بغداد
، للمطالبة بعدم التفريط بـ"
خور عبد الله
".
وأعرب المتظاهرون، وفق مراسل السومرية، عن مساندتهم لقرار
المحكمة الاتحادية العليا
القاضي ببطلان اتفاقية خور عبد الله، فيما رفضوا في الوقت نفسه الطعن الذي تقدم به رئيسي الجمهورية والوزراء.
وكانت قد قضت المحكمة
الاتحادية العليا
بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في 4
أيلول/سبتمبر
2023، لتحاول رئاستا الحكومة والجمهورية الطعن في الحكم، قبل أن يؤجل البت في الدعوى حتى نهاية الشهر الجاري.
>>
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