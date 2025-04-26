وأعلن المتظاهرون، وفق مراسل ، دعمهم لقرارات والقضاء العراقي في الغاء الاتفاقية، مشددين على "عدم التنازل عن أي شبر من ارض ".وكان قد نظم عدد من المواطنين وأعضاء في ، اليوم السبت، تظاهرة في وسط العاصمة ، للمطالبة بعدم التفريط بـ" ".وأعرب المتظاهرون، وفق مراسل السومرية، عن مساندتهم لقرار القاضي ببطلان اتفاقية خور عبد الله، فيما رفضوا في الوقت نفسه الطعن الذي تقدم به رئيسي الجمهورية والوزراء.وكانت قد قضت المحكمة بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في 4 2023، لتحاول رئاستا الحكومة والجمهورية الطعن في الحكم، قبل أن يؤجل البت في الدعوى حتى نهاية الشهر الجاري.