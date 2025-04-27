بعثة فرنسية تكشف عن أسرار "خورسيباد" الآشورية في نينوى

ويمثل الموقع التي شيدها الملك الآشوري في الثامن ، وينظر إليه كأحد أعظم إنجازات والتخطيط الحضري في العصور القديمة.وقال رئيس البعثة الآثارية الفرنسية البروفسيور بوتيرلان إن الأعمال الآن تركز على الكشف عن الطبقات العميقة للمدينة الآشورية، مستخدمين منهجيات علمية حديثة تسهم في فهم أدق للبنى المعمارية والسياسية التي كانت سائدة في الآشورية، منوها بأن الفريق قد توصل مؤخرا إلى عدد من المكتشفات المهمة، بينها أجزاء من جداريات حجرية ونقوش تحمل طابعا إداريا، علاوة عن بقايا منشآت معمارية قد تكون جزءا من المجمع أو منشآت دينية.ووصف هذه الاكتشافات بأنها تمثل إضافة نوعية لفهم تطور العمارة والسلطة في الحضارة الآشورية، مؤكدا أن الأعمال تسير بشكل مكثف بالتنسيق مع مفتشية آثار .وشدد بوتيرلان على أهمية التعاون المحلي والدولي لحماية هذا الموقع الحيوي الذي تعرض في السنوات الماضية لأضرار جسيمة، نتيجة أعمال التجريف والتخريب، مبينا أن "خورسيباد ليست مجرد أطلال، بل مدينة متكاملة تعيد صياغة فهمنا للعمارة والسلطة في الشرق الأدنى القديم".ونوه بأن الموقع يمتلك مقومات كبيرة تؤهله ليكون وجهة سياحية إقليمية وعالمية في مجال السياحة الآثارية، إذا ما تم دعمه وتأهيله بالشكل المناسب، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بإحياء المواقع الأثرية التي تأثرت أثناء سيطرة عصابات " ".