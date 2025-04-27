ذوو الإعاقة أداة للتسول ومادة لجذب المشاهدات في العراق.. هل ضمن القانون حقهم؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بكأس الملك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524048-638813477065306586.jpg
ذوو الإعاقة أداة للتسول ومادة لجذب المشاهدات في العراق.. هل ضمن القانون حقهم؟
محليات
2025-04-27 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
سواء في الشوارع أو خلف الشاشات، كثيرا ما نواجه ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهم مستخدمين كأداة تسول أو مادة للتنمر والسخرية من أجل كسب المشاهدات في
السوشيال ميديا
، غير أن
القانون العراقي
ضمن لهؤلاء حقوقهم وحاسب مستخدميهم لغرض الكسب والاستغلال.
وفي هذا الصدد، يقول نائب رئيس استئناف
بابل
القاضي
حبيب إبراهيم
، إن "المشرع العراقي عرف في المادة (١) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم ٣٨ لسنة 2013، ذا الإعاقة، بأنه الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية او ذهنية او حسية تمنعه من المشاركة بصورة كاملة فعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، بحسب صحيفة القضاء.
أما تعريف القانون لذي الاحتياج الخاص، بحسب القاضي إبراهيم، فهو "الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية بما في ذلك التعليم او الرياضة أو التكوين المهني او العلاقات العائلية وغيرها، كما يعد قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة".
ووفقا للقاضي، "لا يوجد قانون خاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بل ان هذه الفئة تندرج ضمن قانون ذوي الإعاقة وأيضا قانون رعاية الأحداث رقم ٧٦ لسنة ١٩٨٣ المعدل، ووفقا لأحكام المادة ٢٢ مكررة من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".
ويشير إبراهيم إلى أن "
ارتكاب الجريمة
بانتهاز فرصة عجز ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة عن المقاومة، إنما يعد ظرفا مشددا للعقوبة الوارد ذكرها في المادة ٢٢ من قانون ذوي الإعاقة والمتضمنة فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف دينار ولا تزيد عن مليون دينار"، مضيفا أن "العقوبة المذكورة يمكن فرضها بصورة مطلقة بحق كل شخص استغل فرصة ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة سواء في جريمة التسول او غيرها من الجرائم وسواء أكان المجنى عليه من الأطفال ام البالغين".
ويبيّن انه "لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة فان المشرع قد أوجب بموجب احكام المادة (٢٠) فرض عقوبة الغرامة مبلغا لا يقل عن مليون دينار ولا يزيد على مليوني دينار بحق المتهم الذي يقوم بعرض او نشر او إذاعة باي وسيلة من وسائل الإعلام او أي من الصور او الرسوم او الأفلام او البرامج التي من شأنها الإساءة إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة او نشر مفاهيم غير صحية وسلبية عنهم".
وأوضح، أن "نص المادة ٢١ من القانون فرضت عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر أو الغرامة بمبلغ لا يقل عن ٥٠٠ ألف دينار او بالعقوبتين معا كل من ادعى خلافا للحقيقة انه من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة".
ورغم أهمية هذا القانون لرعاية هذه الشريحة، إلا أن القاضي يرى أن "النصوص القانونية قد وردت مقتضبة كونها لم تتضمن التمييز عندما يكون المجنى عليه من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة بالغا أو قاصرا أو التمييز بالنسبة للجرائم المرتكبة باستغلال فرصة المذكورين كون الجرائم تختلف بأنواعها من
الجنايات
او الجنح او المخالفات إضافة إلى أن العقوبات الواردة فيه خفيفة ولا تحقق الغاية منها في الردع العام والخاص والإصلاح".
ونبه إلى أن "استغلال هذه الشريحة له آثاره السلبية على الفرد والعائلة والمجتمع باسره، الأمر الذي يوجب تشريع قانون جديد او تعديل القانون المذكور بما يحقق الغاية منه في حمايتهم وعدم المساس بهم تحقيقا لغايات مادية على حساب إنسانيتهم".
من جهتها، تشاطر القاضية
نوال
صبري رئيس محكمة أحداث
بغداد
الرصافة
، القاضي إبراهيم، في أن "أطفال الاحتياجات الخاصة وتسليعهم كأداة تسول يعد جريمة وفق قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة المرقم (۳۸) لسنة ۲۰۱۳ المادة (١٥ / أولاً / و) حيث جاء فيها تكليف هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بتسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم".
وأضافت أن "قانون رعاية الأحداث المرقم (٧٦) لسنة ۱۹۸۳ المعدل في المـادة (٢٦ / رابعاً) أوجبت على
محكمة الأحداث
إيداع المشرد المصاب بمرض عقلي في أحد المعاهد الصحية أو الاجتماعية المعدة لهذا الغرض".
كما لفتت إلى أن "قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (۲۸) لسنة ٢٠١٢) المادة ٦ / ثانيا عاقبت المتاجرين بذوي الإعاقة بالسجن المؤبد وبغرامة ولا تقل عن خمسة عشر مليونا ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليونا".
وأشارت إلى أن "قانون العقوبات العراقي النافذ في المادة (۳۹۲) منه نص على معاقبة من أغرى شخصا لم يتم الثامنة عشر من عمره بالتسول، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية وشدد العقوبة لتصل الى ستة أشهر مع غرامة مالية إذا كان الشخص ولياً له أو وصياً أو مكلفاً برعايته".
وتحدثت صبري عن "حالات عديدة من التسول لاسيما من قبل أولئك الذين يصطحبون بالتسول أطفالا صغارا"، لافتا إلى أن "هناك خطوات جدية لمتابعة هذه الظاهرة متمثلة بقيام القوات الأمنية بحملات إلقاء القبض علـى المتسولين والمشردين أثناء تجوالهم في الشوارع وبعدها يتم أحالتهم الى المحاكم المختصة لتقوم بدورها واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهي إما إيداعهم في دور الدولة الخاصة بهم أو تسليمهم لذويهم مقابل تعهدات مالية لغرض المحافظة عليهم وعدم تكرار هذه الحالات".
وتقترح القاضية من الناحية القانونية بشأن هذه الجرائم "تشديد العقوبة بحق الولي أو الوصي على الطفل أو الحدث لتكون رادعاً على عدم قيامهم باستخدام الأطفال لغرض التسول"، وفقا للصحيفة.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
فرصة لجذب الاستثمارات: افتتاح المعرض العاشر للطاقة والصناعات النفطية في ميسان
07:20 | 2025-02-21
الكشف عن تسهيلات جديدة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق
05:05 | 2025-02-02
مديرية حقوق الإنسان: سنطور آليات الرصد ونعزز سيادة القانون
10:34 | 2025-04-16
إطلاق حملة لتوزيع دفاتر الضمان الصحي بين ذوي الإعاقة عبر 45 منفذا في بغداد
03:58 | 2025-04-27
ذوو الإعاقة
أداة للتسول ومادة لجذب المشاهدات
القانون العراقي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هبوط حاد.. الدولار يواصل النزيف امام الدينار
اقتصاد
44.58%
15:23 | 2025-04-25
هبوط حاد.. الدولار يواصل النزيف امام الدينار
15:23 | 2025-04-25
إسبانيا تفتح باب السفر أمام العراقيين
دوليات
22.16%
14:16 | 2025-04-25
إسبانيا تفتح باب السفر أمام العراقيين
14:16 | 2025-04-25
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة كلاسيكو كأس إسبانيا
رياضة
19.56%
05:32 | 2025-04-26
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة كلاسيكو كأس إسبانيا
05:32 | 2025-04-26
هل تم رفع حصة المسافرين من الدولار.. البنك المركزي يوضح
محليات
13.69%
10:40 | 2025-04-25
هل تم رفع حصة المسافرين من الدولار.. البنك المركزي يوضح
10:40 | 2025-04-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-27
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
العراق في دقيقة
26-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-26
العراق في دقيقة
26-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-27
ناس وناس
الصدرية بغداد - الحلقة ١٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-27
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
العراق في دقيقة
26-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-26
العراق في دقيقة
26-04-2025 | 2025
14:00 | 2025-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-26
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
علناً
غياب الاستجوابات داخل البرلمان ومشاكل الوقف السني - الحلقة ٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
Celebrity
الممثل زين اليوسف - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:10 | 2025-04-24
اخترنا لك
بلدية المنصور تهدم كشكًا قديمًا: “أبو تبارك” يناشد الجهات المعنية لإنصافه
07:51 | 2025-04-27
اختلفا على مال مقابل التعيين.. جثة داخل سيارة تكشف جريمة قتل في الأنبار
07:46 | 2025-04-27
قتل طليقته "خنقا" أمام أطفالها ودفنها بداره.. أب قاسٍ يواجه حكم الإعدام
07:07 | 2025-04-27
قانون 2009 لم يطبق بسبب التحديات.. رؤية قانونية حول التلوث البيئي في العراق
07:00 | 2025-04-27
في النجف.. "فزعة" أخ لشقيقته ضد ضرتها تقوده لمواجهة الإعدام
06:57 | 2025-04-27
العدل تعلن استحداث شعبة الأمن السيبراني
05:42 | 2025-04-27
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.