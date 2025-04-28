إحباط محاولة تمرير 16 تأشيرة مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، واستناداً إلى معلومات دقيقة واردة من العراقي، تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي بحوزته (16) تأشيرة أفغانية مزورة، كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبته ضمن ظروف ورقية".وأضافت الهيئة، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالته مع المضبوطات إلى مركز شرطة الشلامجة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".