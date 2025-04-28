الصحة تلغي تعيين إحدى خريجي ذوي المهن الطبية دفعة 2024 (وثيقة)

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أصدرت ، اليوم الاثنين، أمرا وزاريا بإلغاء الامر الاداري المتضمن تعيين احدى خريجي ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية دفعة 2024 والتي لم يتم المصادقة على تعيينها من قبل ووزارة .



وبحسب بيان مرفوق مع وثيقة صادران من ، تقرر تشكيل لجنة تحقيقية لبيان اسباب إدراج الموما إليها ضمن الامر الاداري المرقم 2075 بتاريخ 8 نيسان 2025 الصادر من ، وتم سحب يد عدد من الموظفين لحين استكمال اجراءات التحقيق.

