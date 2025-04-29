وزارة الزراعة توافق على تجديد عقود فلاحي بابل

وقال رئيس أسعد المسلماوي إن وافق على تجديد عقود الفلاحين، ووضع خطة لتعزيز دعمهم في ظل موسم الحصاد الحالي وتلبية الاحتياجات التي يعاني منها القطاع الزراعي في ، منوهاً بقرار الأخير تسويق محصولي الحنطة والشعير بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد مع ضمان انسيابية التسويق واستقبال جميع المحاصيل الزراعية من دون معوقات.وأشار إلى أن جميع التسهيلات اللازمة قد تم توفيرها استجابة لمطالب الفلاحين، مؤكداً وجود متابعة مباشرة من قبل ووزير الزراعة لهذا الملف.ولفت المسلماوي إلى أن قضية الفلاحين الذين لا يملكون حصصاً مائية ستتم دراستها، وتم الاتفاق على التنسيق مع لتجديد عقودهم وتسهيل أمورهم، مبيناً أن تمتلك أكثر من مليون ومئتي ألف دونم من الأراضي الزراعية.وعلى الصعيد نفسه أفاد وزير الزراعة بأن محافظة بابل تعدُّ من أهم المحافظات الزراعية التي تُسهم في تحقيق ، منبها إلى أن نجاح خلال العام 2024 بتحقيق اكتفاء ذاتي وفائض تجاوز ستة ملايين طن من المحاصيل الاستراتيجية.وأعلن الوزير عن انطلاق حملة شاملة لمكافحة ذباب الدوباس والآفات الزراعية الأخرى في المحافظة من خلال عمليات رشٍّ جوية وأرضية مع توفير المبيدات الزراعية مجاناً للفلاحين، مضيفاً أن الوزارة شكلت لجان متابعة في جميع الأقضية والنواحي لضمان تسويق المحاصيل ومنع عمليات التهريب، فضلاً عن أن الشُعب الزراعية ستحدد الغلَّة الزراعية لكل منطقة وفق معايير منصفة للفلاحين والحكومة.